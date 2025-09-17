前線の取材活動の様子を語るウクライナ・ジャーナリスト同盟のセルギー・トミレンコ会長＝10日ウクライナの記者らが組織する「ジャーナリスト同盟」のセルギー・トミレンコ会長がこのほど東京都内でインタビューに応じ「新聞はロシアの偽情報に対抗する手段で、住民の希望の源」になっていると訴えた。インターネットや印刷設備、編集室が破壊されても戦況を正確に伝えるため、前線での取材活動や新聞発行を支援する仕組みを構築