連合の次の役員人事を決める「役員推せん委員会」はきょう（17日）会合を開き、現在2期目の芳野友子会長を続投させて3期目に、そして、新たな事務局長には神保政史副会長を推薦することを決めました。現在、2期目の芳野友子会長をめぐっては続投に慎重な意見があり調整が長引いていましたが、最終的に3期目の続投となりました。事務局長には電機連合出身で、現在、副会長を務める神保政史氏を推薦することを決めました。また非常勤