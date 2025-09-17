900万部を超える大ベストセラーとなり、アニメ化・実写化などのメディアミックスも果たした『わたしの幸せな結婚』。そのシンデレラストーリーは女性読者に強く支持され、今も続くムーブメントのはしりとなったが、その作品と舞台を同じくして、作者・顎木あくみさんが新たに執筆した和風恋愛ファンタジー小説『人魚のあわ恋』をご存知だろうか。【写真】この記事の写真を見る（6枚）八百比丘尼の人魚伝説を題材に綴られる本作