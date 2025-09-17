ABCテレビの新貝まゆアナウンサー（22）が17日、大阪市の同局で行われた秋の改編会見で司会を務めた。同局は昨年度、関西地区視聴率3冠の座に輝き、現在もその座をキープしている。北中彰編成部長は情報・報道番組系の「おはよう朝日です」「報道ステーション」、プロ野球阪神の中継、平日夜の「ナイトinナイト」枠の好調を要因に挙げた。新貝アナは6月30日放送から、「おはよう朝日です」で月曜から木曜日にレギュラー出演してい