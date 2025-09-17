9月13日、ワタナベエンターテインメント所属の男女コンビ『江戸マリー』の女性のボケである角井（つのい）が芸人引退を発表した。男性のツッコミの伴（ばん）は芸人を続ける。【写真】“見た目”に注目が集まった『江戸マリー』の角井芸より見た目を好む“顔ファン”の存在「江戸マリーは2021年7月に結成。ホラーや怪談話を漫才に落とし込む斬新なスタイルで注目を集めました。期待の若手芸人を集めたフジテレビ『深夜のハチミツ