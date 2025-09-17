先月28日に山形県酒田市で起きた、女子中学生がはねられ意識不明になった交通事故で、きょう山形地検は車ではねた男（62）を過失運転傷害の罪で起訴しました。 【写真を見る】【速報】酒田市の女子中学生意識不明の事故はねた男は過失運転傷害で起訴検察は危険運転での起訴はせず（山形） この事故をめぐっては、警察が男を過失運転傷害の疑いで逮捕したものの、危険な運転だったとして危険運転傷害の疑いで送検し、検察の判