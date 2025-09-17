2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。今月行われたメキシコ、アメリカとの連戦は、1分1敗に終わった。一方、韓国は、同じメキシコ、アメリカ相手に1勝1分と勝ち越している。その韓国代表で初のドイツ系選手として話題になっているのが、イェンス・カストロプ。ドイツ人の父と韓国人の母のもとにドイツで生まれた22歳のMFだ。U-21ドイツ代表経験があったが、「韓国史上初の二重国籍の男子代表選手」になった。彼はこの夏に