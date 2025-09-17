自民党総裁選をめぐり、小泉農水相が石破首相に対して立候補する意向を伝えました。小泉農水相「私の地元で総裁選の出馬の意向を地元の支援者に伝えたので、今日は総理に改めて、私から地元への報告をしてきましたと、(首相から)しっかり地方のことを頼むねと、そういったお話をいただきました」小泉農水相は会談後、石破路線を継承するか問われ、「地方経済・防災庁・農政はしっかりと引き継ぐ」と強調しました。20日に立候補会見