女優・山口いづみが１７日、ブログを更新。両国国技館前の写真を添え、「昨日は大相撲３日目を楽しみました。白熱の取り組みが多く、最高でした」とつづった。着物姿の山口は土俵下３列目あたりで観戦。審判のすぐ真後ろで存在感が光り、ＡＢＥＭＡの大相撲中継でも話題に。ＳＮＳでも「山口いづみさんご観戦」、「相変わらずお美しい」、「常連の山口いづみさん」などと注目された。また、インスタグラムでは観戦前に「９月