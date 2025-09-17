ことし100歳を迎えた女性のもとを呉市長が訪れ長寿のお祝いをしました。呉市内で家族と暮らす沖本初枝さんは大正14年7月16日生まれ。今年、100歳を迎えました。■沖本初枝さん「元気そのものです。弱ったことない。食事が一番。それから運動もします」100歳のお祝いに訪れた呉市長の前では、40年続けている詩吟も披露しました。■詩吟披露「♪♪♪」石破総理から記念品も贈られるなど、みんなで長寿を祝いました。呉市では今年度、