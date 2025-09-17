日野自動車は１７日、水素で走る燃料電池車（ＦＣＶ）タイプの大型商用車「日野プロフィアＺＦＣＶ」を１０月に発売すると発表した。トヨタ自動車の水素技術を活用し、水素を燃料とする大型商用車の市販化は国内初となる。二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の多い商用車の脱炭素化を後押しする考えだ。トヨタの燃料電池車「ミライ」の技術を改良して搭載した。航続距離は６５０キロ・メートル。燃料電池の充てん時間を短くしつつ