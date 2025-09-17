18日（木）の昼過ぎにかけては、日本海側を中心に雨や雷雨となるでしょう。東北など、再び雨の強まるおそれがあるので、引き続き土砂災害や河川の増水などに注意・警戒が必要です。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。太平洋側は晴れて、昼過ぎにかけて静岡で37℃、東京都心でも35℃まで上がるなど、関東や周辺地域で猛烈な残暑が続きます。なお、こちらも昼過ぎから空模様の変化に要注意で、関東は夜にかけて局地的