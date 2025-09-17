8月は2023年、2024年に続く記録的な酷暑となった。稲垣諭東洋大学文学部哲学科教授は「温暖化がメンタルに与える影響についての論文を読むと、気温が上がれば、ネガティブな感情が増え、もめ事も増えることは、もはや明らかだ」という――。写真＝iStock.com／Hanafujikan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hanafujikan■記録的な酷暑で心が疲弊する心理的な影響文字通り殺人的ともいえる酷暑の日々がつづく。あまりに暑い