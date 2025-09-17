17日（水）、ハードオフスタジアム新潟でのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。ヤクルトの先発投手は西濱勇星、対するオイシックスの先発投手は郄田琢登。ヤクルトは2回表、先制に成功。武岡龍世、西村瑠伊斗の連打などで二死一・三塁とし、郄野颯太の適時二塁打で1点を挙げた。1点リードの2回裏、西濱は四球と安打などで一死満塁のピンチを招き、片山悠・漆原幻汰・坂口大輔の3連続適時打で5点を奪われる。