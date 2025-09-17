横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は１７日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。神奈川県内では１８日夕から夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨の恐れがあるとして、低い土地の浸水や河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけている。気象台によると、日本海を通って東北地方に延びている前線が、１８日に関東甲信地方を南下する見込み。県内では前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気