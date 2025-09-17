企画展「耐久レースと日本 〜クルマを鍛えた進化の足跡〜」が、富士モータースポーツミュージアムにて2025年9月18日から2026年3月31日まで開催される。日本の自動車産業が戦後の復興とともに歩んできた耐久レースへの挑戦、その足跡を実車を通して辿る試みである。【画像】童夢、日産、トヨタ・・・日本のメーカーによる耐久レース挑戦の歴史を実車で振り返る（写真6点）日本のメーカーやプライベートチームは、1960年代から世界の