◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンドーム）【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名、２（中）桑原、３（三）筒香、４（一）オースティン、５（左）佐野、６（捕）山本、７（遊）石上、８（二）林、９（投）東【中日】１（右）大島、２（二）辻本、３（中）岡林、４（左）細川、５（三）福永、６（遊）山本、７（一）ボスラー、８（捕）石伊、９（投）金丸