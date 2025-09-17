元日本テレビでフリーアナウンサーの宮崎宣子（46）が17日までに自身のインスタグラムを更新。10歳年下のパイロットの夫と1歳愛息との家族ショットを披露した。これまでの投稿でベトナム旅行に出かけていたことを明かしていた宮崎は「とっくに日本ですが、個人的な記録用にあと1回だけ」と書き出すと、自身と1歳11か月の愛息のショットをアップ。「ベトナム最終日前日が誕生日でしたので、部屋でゆっくり食べたいという私の