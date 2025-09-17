SNSを通じて睡眠導入剤などを販売した疑いで女が逮捕されました。林由美子容疑者（52）は、SNSを通じて知り合った女性3人に睡眠導入剤などあわせて180錠を約2万8000円で譲り渡した疑いなどが持たれています。林容疑者は2024年10月までに50人ほどに向精神薬や医薬品を販売し、約1000万円を売り上げていたということです。林容疑者は調べに対し、「悪いことと知りながらも薬を欲しいという人がいたので販売を続けた」と容疑を認めて