モデル・森星が１６日、東京・国立新美術館で行われたブルガリの展覧会「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」のフォトコールに参加。流れるようなブラックドレスで究極の美を体現し、会場のため息を誘った。繊細なシースルー素材を使った黒いドレスで登場した森。ドレープも美しく、長いヴェールがウェディングドレスのよう。両腕、腰骨まで背中が開いたデザインを柔らかく包み、ヴィーナスのような神々しさ。森は１７