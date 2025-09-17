自転車に乗っていた女子中学生が81歳の男が運転する車にはねられ重体です。16日午後4時半ごろ、埼玉・熊谷市西野の県道で、自転車に乗っていた女子中学生が乗用車にはねられました。女子中学生は頭にけがをして、意識不明の重体です。警察は乗用車を運転していた無職の宮澤錦之助容疑者（81）を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。宮澤容疑者は容疑を認めているということです。