ことし1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没によりトラックが転落した事故を受け、全国一斉に下水道管の調査が行われていましたが、新潟県は17日、県内で1.9キロの下水管で対策が必要と判明したと発表しました。県によりますと、対策が必要と判明したのは新潟市東区海老ケ瀬の0.189キロと長岡市芹川町の0.457キロの合わせて0.6キロです。原則1年以内の対策が必要な緊急度Ⅰとされています。県は、管路内の劣化が著しくないこ