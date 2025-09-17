岡山市中心部で今月（9月）26日に開幕する現代アートの祭典、岡山芸術交流に向けタンポポを使った作品の制作作業が公開されました。 【写真を見る】【岡山芸術交流】テーマは「変化と循環」→約10メートルの円形に約3000株のタンポポの苗作品の制作作業を公開 制作作業が行われたのは岡山市北区出石町の空地です。直径約10メートルの円形に敷き詰められた土に約3000株のタンポポの苗が植えられて