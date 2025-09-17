京都で受け継がれる伝統の味や技を集めた「大京都展」が岡山市北区の百貨店できょう（17日）から始まりました。 【写真を見る】【大京都展】抹茶スイーツや工芸品など京の名品900点が並ぶ岡山高島屋9月23日まで 京都産の抹茶とほうじ茶をふんだんに使ったソフトクリームに、目の前で焼きあげられる京団子など約900種類のグルメや工芸品が並びます。きょう（17日）から岡山高島屋で始まった「大京都展」です。