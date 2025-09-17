瀬戸内地方は大気の状態が非常に不安定で、ところどころで雷雲が発達しています。17日夜遅くにかけて、急な激しい雨や落雷、突風にご注意ください。 18日は前線が通過するため、昼前から夕方にかけて雨の降る所が多いでしょう。特に昼前後の時間帯は激しい雷雨のおそれがあるので、落雷や突風、道路の冠水などに注意が必要です。最低気温は沿岸部で25度以上でしょう。最高気温は各地とも17日より低く、岡山は30度の予想です。