±Ç²è¡Ö´¨ÄØ¡×ÀëÅÁ¤ÇÊÒÈ©Ã¦¤¤¤Ç½÷Í¥¤ÎÌîÂ¼¿¿Èþ(60)¤¬20Âå¸åÈ¾¤ÎÍÅ±ð¤Ê¼Ì¿¿¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¡¢Insta¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡ª¡ª20Âå¸åÈ¾¤Ë»£±Æ¤·¤¿µÜÈøÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¸¶ºî¡¦Åì±Ç±Ç²è¡Ø´¨ÄØ¡Ù¤½¤Î±Ç²èÀëÅÁ¤Ç¤Î·î´©»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢1992Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö´¨ÄØ¡×ÀëÅÁÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼ç±é¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò(58)¤È¤È¤â¤Ë·Ý¼Ô¤ò±é¤¸¤¿ÌîÂ¼¤¬ÊÒÈ©¤¢¤é¤ï¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²û¤«