◆ソフトバンク―西武（17日、みずほペイペイドーム）西武は武内夏暉投手（24）を出場選手登録した。8月5日の日本ハム戦で打球を左足首付近に受けて、左下腿（かたい）打撲で離脱。その後2軍で登板を重ねた。9月17日のソフトバンク戦で約1カ月半ぶりに1軍で先発する。今季はここまで11試合に登板して4勝4敗、防御率3・82代わって青山美夏人投手（25）が出場選手登録を抹消された。今季は2試合で勝ち負けはなく防御率13・50。