ソフトバンクは17日、米大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツで選手評価や育成業務、アナリティクス部門の立ち上げなどを行っていたイシャイア・ゴールドファーブさん（47）と業務委託契約を締結したと発表した。今回の契約はスカウティング活動の効率化と確度向上が目的で、ソフトバンクでは自他球団選手の評価、チーム編成・選手育成業務のコンサルティングなどを担う予定。この日はみずほペイペイドームで練習を見学