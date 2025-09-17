ヨネックスから、新作シャフトのアナウンス。「弊社契約の岩井明愛、岩井千怜選手などTeam Yonexや国内クラブフリー選手が使用するカスタムオーダーシャフトに、新しく第3世代となる『KAIZA MH（中元調子）・KAIZA ML（先中調子）』のウッド用カーボンシャフトを10月上旬に発売いたします」と、同社広報。【画像】女子プロ14人が使うフジクラの新作『スピーダーNXゴールド』（5S）の振動数や特性「『KAIZA MH』は、硬くて強さに優