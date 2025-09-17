＜日本シニアオープン事前情報◇17日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞53歳の宮本勝昌が自身4度目となるシニアゴルファー日本一決定戦に挑む。国内男子ツアー通算16勝、シニア通算8勝を誇るが、日本ゴルフ協会（JGA）が主催する大会では1991年の「日本アマ」で優勝しただけで、プロ転向後はいまだ勝っていない。【写真】名手・宮本もタジタジ？去年のラフはものすごかった「シニアオープンではまだ一度