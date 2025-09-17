札幌市北区で理容室が燃える火事がありました。火はほぼ消し止められ、けが人はいないということです。（藤得記者）「建物の壁が黒く焦げ、１階も２階も窓が無くなっています。消防による消火活動が続いています」火事があったのは札幌市北区新川２条８丁目の理容室です。 ９月１７日午後２時すぎ、理容室の客から「１階から出火」と消防に通報がありました。消防によりますと当時、内部には客や従業員がいましたが、全員逃げて