米南部ウェストバージニア州の国立公園の博物館で奴隷制に関する展示を見る人たち＝16日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は16日、トランプ政権が米各地の国立公園で、奴隷制を巡る展示や標識を撤去するよう指示したと報じた。公的な空間で政権の影響力が強まり、「負の歴史」を学ぶ機会が失われかねないとして専門家からは懸念の声が上がっている。関係者の話としている。トランプ大統領が3