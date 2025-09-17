ピンク・フロイドのデヴィッド・ギルモアの最新ライヴ・フィルム『David Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS』が9月17日（水）、全世界60か国以上の映画館でワールド・プレミア上映される。日本は「グランドシネマサンシャイン 池袋」にて、この映画を監督したギャヴィン・エルダー監督を招いてIMAX上映（19時開演）、上映後には監督が登壇し、映画撮影秘話を語るトーク・イベントも実施。9月18日（木）には全国17都市19館の劇場