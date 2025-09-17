アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/17営業日時点＝ 上海重油 1.21％ 大連ポリエチレン -0.15％ 大連とうもろこし -0.27％ 上海異形鉄筋 -0.34％ 上海銅 -0.45％ 上海ゴム -0.62％ ＊数値は前日比％