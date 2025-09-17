赤星優志の12球降板に驚いた巨人が2位から3位に転落した。14、15日、DeNAとの直接対決（横浜スタジアム）に連敗し、1ゲーム差となった。【写真】渡辺謙「新章の始まりです」…巨人を突き放して史上最速V、喜び爆発の「虎党芸能人」たち8月2日以来、44日ぶりの3位だ。残り試合は11、苦しくなってきた。13日の阪神戦（東京ドーム）で阪神に総力戦を挑んで、9回に代打・坂本勇人のサヨナラ打で阪神とのレギュラー最終戦を制した