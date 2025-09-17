日本ハムの井川伸久オーナーが１７日、今季が就任４年目の新庄剛志監督に続投要請する考えを明かした。チームは現在ソフトバンクと優勝争いの真っただ中にある。井川オーナーは「球団とすれば最下位、最下位、２位、今年は２位もしくは優勝と。こういう形が見えてきましたので。我々は新庄監督には続けていただきたいと思いますけど、いかんせん本人が決める話なので。そのところは（優勝争いに）集中をしていただいて、おいお