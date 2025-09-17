エスクリバ・スペイン中銀総裁 金融政策では機敏に対応し、あらゆる方向へ動く準備が必要 中央シナリオが実現しつつあるとしても、不確実性が消えたわけではない ディスインフレは成功している ２～３年前は状況が複雑だった 現在の２％の金利水準は妥当と考える インフレリスクは均衡、成長リスクはややマイナス