◆大相撲秋場所４日目（１７日、両国国技館）８場所ぶりに幕内に戻ってきた東前頭１６枚目・友風（中村）が、西１７枚目・日翔志（追手風）をはたき込んで３勝１敗とした。日翔志の性格はわかっていた。「星が上がってませんから、何をしてくるか分からないと思いました。学生時代から知っていますから。だからメチャクチャ緊張しました」。硬くなったのか、立ち合いから突き放したものの、すぐに頭を押さえて引いてしまった