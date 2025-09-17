俳優の国仲涼子（46）が17日、マネージャーが運営する公式Xに登場。ヒロインを演じたNHK連続テレビ小説『ちゅらさん』シリーズを手がけた監督・大友啓史氏と久しぶりの再会を果たしたことが伝えられ、笑顔あふれる2ショット写真が公開された。【写真】「ちゅらさんの時に大変お世話になりました」国仲涼子＆大友啓史氏の“約20年ぶり”再会2ショット『ちゅらさん』は、八重山諸島小浜島で育ったヒロイン・古波蔵恵里（国仲）が