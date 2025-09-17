世界的カードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング」を展開するウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、最新セット『久遠の終端』の発売を記念し、プレイ・ブースターパックをスペースバルーンで成層圏まで打ち上げるプロジェクトを実施しました。【▲ 成層圏で撮影されたMTGの『久遠の終端』のプレイブースターパック（Credit: MTG）】2025年9月10日、北海道日高町から打ち上げられたスペースバルーンは、およそ2時間で高度約30kmの成