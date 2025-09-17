2025年9月20日(土)、茨城県常総市の鬼怒川河畔の橋本運動公園を会場に、関東屈指の規模の「第58回 常総きぬ川花火大会」が開催されます。常総市が2026年1月1日に合併20周年を迎えることを記念し、大会史上最多の2万発の花火をが打ち揚げられる予定です。「常総きぬ川花火大会」は、過去にテレビの”全国人気花火大会ベスト15″で8位として紹介され、全国の花火ファン注目の大会となっています。2024年には、首都圏全域や全国各地か