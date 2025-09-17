男子ゴルフのANAオープンは18日から4日間、北海道・札幌GC輪厚Cで開催される。ツアー通算20勝の石川遼（CASIO）は17日、プロアマ戦に出場し調整した。この日、34歳の誕生日を迎えた。石川は報道陣に感想を聞かれて「時間は平等に1秒ずつ経っていくので、33歳と34歳の時で気持ちも変わらないし、日々少しでも成長していくことを心掛けたい」と話した。2週前のロピア・フジサンケイ・クラシックで今季初のトップ10となる10位に