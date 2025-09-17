アメリカ・ロサンゼルスで、野球のユニホームを着た複数の日本人男性が、強盗被害にあったことが分かりました。【映像】強盗被害現場付近の様子 米・LA10日夜11時すぎ、ドジャースタジアムから4.5kmほど離れた場所で、野球のユニホームを着た複数の日本人男性が襲われ、バッグを奪われました。車から数人の男が出てきて胸倉を掴み、拳銃を突きつけたということです。被害者は走って現場を離れ、犯人らは車で逃走しました。