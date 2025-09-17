大阪府の吉村知事は17日の定例記者会見で、史上最速でセ・リーグ優勝を果たした阪神タイガースについて「優勝パレードを行います。11月22日土曜日に御堂筋で行います。日本一に向けても頑張ってほしい」と日程を発表した。これを受け、阪神・佐藤輝明内野手（26）は「皆さんに見てもらえる機会はあまりないので、楽しみです」と胸を躍らせた。