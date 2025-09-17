記者会見する関西経済連合会の松本正義会長＝17日午後、大阪市北区関西経済連合会の松本正義会長は17日、大阪市で開かれた定例会見で、一部保存の方針が決まった大阪・関西万博の大屋根リングについて、維持費の負担に慎重な考えを示した。松本氏は会場整備費や入場券購入といった資金集めでリーダーシップを発揮したが「関経連が旗振り役にはならない」と述べた。大屋根リングは北東部の約200メートル分を保存する方針。国や