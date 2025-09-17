猛暑の夏は合宿の季節。箱根駅伝を目指す各チームも、北海道や長野、新潟などの冷涼な地で走り込みを続けている。中でもユニークなのが創価大。近年は主力数人を選抜し、ケニアの高地へ送り出しているという。今回参加したメンバーたちに、長距離王国での武者修行の成果を聞いた。（編集委員近藤雄二）葛西潤が１年生で志願ケニア合宿を始めるきっかけは、パリ五輪と今年の世界選手権東京大会で１万メートル代表となった、Ｏ