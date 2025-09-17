登録者約97万人、総再生回数5億2000万回超え。YouTubeチャンネル「フルタの方程式」初のオフラインイベントが、2025年12月2日（火）にEX THEATER ROPPONGIにて開催されることが決定した。今回のイベントは、第1部、第2部の2部構成。第1部では、番組でも人気を博してきた「WBC直前！ドラフト会議」を実施。出演者たちが本気で理想のチーム作りを語り合い、会場ならではの熱気と臨場感で届けていく。第2部では、名捕手たちが集結し、