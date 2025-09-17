今夏、NBAがアジア太平洋地域で初めて主催した高校生国際大会「NBAライジングスターズ・インビテーショナル（以下RSI）」がシンガポールで開催された。アジア・オセアニア地域の高校チャンピオンが集まり、アジアNo.1を決める舞台となったこの大会について、開催の目的と成果、今後の展望をNBAジャパンの髙市康太氏、そして大会をサポートしたソフトバンクの関戸淳文氏に話を聞いた。 イン