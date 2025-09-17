ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは１７日の取引終了後、配当方針の変更を発表した。新たな方針では配当性向５０％を基準に算出した額と６０円を比べて高い額を配当とする。これに伴い、２５年１０月期の期末一括配当予想を前回予想から３１円９３銭増額の６０円（前期は２８円０７銭）に引き上げた。 ＡＢ＆Ｃはあわせて株主優待の変更も開示した。従来はオンラインストア優待券について、１００株以上５００株未満を保有する株主に８