17日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1659枚だった。うちプットの出来高が7361枚と、コールの4298枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の533枚（3円高97円）。コールの出来高トップは4万8000円の903枚（5円安77円）だった。 コールプット 出来高